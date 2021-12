Motorista com dois mandados de prisão por estelionato é preso em Eunápolis

Um foragido da Justiça com dois mandados de prisão por estelionato foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira, 27, Km 80 da BR 367, em Eunápolis (distante 662 km de Salvador).

De acordo com a PRF, durante fiscalização foram solicitados os documentos do veículo e do motorista. Foi constatado que o condutor, um homem de 53 anos, possuía dois mandados de prisão em aberto expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Foi dada voz de prisão e o condutor foi encaminhado à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis, para as providências cabíveis.

