Motorista capota carro na BR-135 e três ficam feridos

Um motorista perdeu o controle de um Ford Fiesta e capotou o veículo na manhã deste sábado, 16, na BR-135, próximo ao Complexo Penal de Barreiras (a 874 quilômetros de Salvador). Ele e outras duas pessoas ficaram feridos.

Segundo o blog do Sigi Vilares, o condutor, que não teve o nome identificado, seguia do município baiano de Porto Seguro para o estado do Maranhão. O acidente foi por volta das 9h.

De acordo com o blog, uma das vítimas ficou presa nas ferragens, mas foi resgatada com vida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). A equipe médica socorreu outros os feridos para o Hospital do Oeste, no Centro de Barreiras.

