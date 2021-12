Motorista bêbado atropela duas crianças e uma morre em Feira

Uma criança de dois anos morreu e outra ficou ferida em um acidente de trânsito na noite de quarta-feira, 11, em Feira de Santana. As vítimas estavam no quintal de casa no bairro Gabriela, quando o motorista perdeu o controle de um carro e o automóvel desceu a ladeira de ré. O veículo atingiu o muro do imóvel onde as crianças estavam e as meninas foram atingidas.

Bianca Pereira de Jesus, de 2 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. A outra criança, de nove anos, foi levada para o Hospital da Criança, em Feira de Santana. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O motorista tentou fugir do local do acidente, mas foi detido pela população. Ele foi submetido a exame do bafômetro, que constatou 0,61 miligrama de álcool por litro de ar expelido, o que não é permitido por lei. O condutor foi levado para a delegacia do município.

adblock ativo