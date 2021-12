Motorista autônomo é assassinado em Feira de Santana

O motorista autônomo Orlando Dias, 58 anos, foi assassinado a tiros. O crime ocorreu por volta das 7h30 desta segunda-feira, 18, embaixo do viaduto do bairro Tomba, em Feira de Santana, deixando uma mulher e cinco filhos.

Orlando, que trabalhava com fretamento, estacionou sua caminhonete e sentou-se em um banco de madeira. O motorista foi surpreendido por um homem a pé, que deflagrou quatro tiros contra ele, morrendo no local.

O sargento Luiz Carlos informou que não há detalhes sobre a motivação do crime e que quando a equipe chegou ao local já encontrou o homem sem vida. O policial também afirmou que câmeras localizadas no entorno podem ajudar no trabalho de investigação.

Um irmão de Orlando contou que não imagina a motivação o crime e acrescentou que perdeu uma irmã, há cerca de quatro meses, também assassinada a tiros.

