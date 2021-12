Motorista alcoolizado é preso por bloquear BR-020 com carreta na Bahia

Um motorista foi detido pela Polícia Militar depois de bloquear a BR-020 com uma carreta em Rio de Pedras, no interior da Bahia. De acordo com a polícia, ele estava alcoolizado.

Durante a abordagem policial, o condutor afirmou ter jogado a chave do veículo no rio. O proprietário da carreta foi localizado e alegou que o motorista pegou o veículo sem autorização da empresa.

O motorista foi conduzido para delegacia e a carreta foi apreendida.

