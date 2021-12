Um dos motores do avião ATR 72 sofreu pane em pleno ar por volta de 12h30, desta terça-feira, 12, quando realizava o voo 2234, partindo de Guarulhos (SP), para o município de Vitória de Conquista (que fica a 509 Km de Salvador). O fato deixou os passageiros em pânico e alguns chegaram a passar mal.

Passageiros informaram que no pouso a aeronave permaneceu inclinada para o lado esquerdo. Ambulâncias e unidades do Corpo de Bombeiros estiveram no local de prontidão para qualquer acontecimento. As informações são do site Blog do Anderson.

Veja o momento em que um dos motores da aeronave parou em pleno ar:

Motor de avião sofre pane no ar em voo para Conquista; veja

Em nota, a Passaredo Linhas Aéreas informou que os procedimentos operacionais foram realizados pelos tripulantes e que a aeronave retornou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Com relação aos 61 passageiros e os quatro tripulantes a empresa informou que estes desembarcaram às 12h40 e que os passageiros estão sendo reacomodados em outros voos.

