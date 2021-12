Motoneta roubada é recuperada oito anos depois em Eunápolis

Uma motoneta - tipo de motocicleta com rodas menores e assento no lugar do selim -, com restrição de roubo, foi apreendida na tarde do domingo, 5, em um trecho do município baiano de Eunápolis (a 647 km de Salvador).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o roubo aconteceu em setembro de 2011, no entanto, não foram revelados em qual cidade ou a identidade do dono.

O nome do condutor que utilizava o veículo no momento da apreensão também não foi divulgado. O homem e a motoneta foram encaminhados para a delegacia local.

