Motociclista morre em acidente na BR-324

Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta quarta-feira, 4, na BR-324, próximo ao depósito da Itaipava. Uma viatura do Salvar ainda tentou prestar os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não soube informar as circunstâncias do acidente. O corpo do motociclista está no meio da pista, o que deixa uma faixa interditada.

adblock ativo