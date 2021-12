Motociclista morre em acidente na BR-116

O motociclista Danilo Silva Santos, de 25 anos, após colidir com uma carreta, no domingo, 29, na BR-116, em Jequié (distante a 364 km de Salvador). O acidente aconteceu no Km-669, por volta das 17h.

De acordo com blogs locais, com o impacto, a vítima foi arremessada e morreu no local. Danilo, que era natural de Jaguaquara (a 343 km da capital), completaria 26 anos nesta segunda-feira, 30.

A motocicleta foi arrastada e pegou fogo. A carreta sofreu um princípio de incêndio, mas as chamas foram debeladas por uma equipe do Corpo de Bombeiros. As polícias Federal e Militar, além de socorristas da Concessionária ViaBahia, estiveram no local do acidente.

adblock ativo