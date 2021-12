Motociclista morre em acidente na BR-116

Um motociclista morreu em um acidente na BR-116, na região de Vitória da Conquista, na manhã deste sábado, 31. O caso ocorreu no trecho próximo ao acesso do Distrito Industrial dos Imborés, na Rodovia Santos Dumont, segundo informações do Blog do Anderson.

O motociclista, que não foi identificado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Por causa do acidente, a BR-116 ficou congestionada no trecho. A Via Bahia chegou a realizar um desvio de pista no local, mas já liberou o trânsito.

