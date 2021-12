Motociclista morre em acidente na BA-120

O motociclista Pabulo Deyviton Alves Soares Araújo morreu no início da tarde deste sábado, 18, após perder o controle da moto que pilotava e se chocar contra um poste de energia elétrica na na BA-120.

De acordo com informações do site Notícias de Santa Luz, o acidente ocorreu por volta das 12h, entre as cidades de Santaluz e Valente.

A vítima, que era conhecida "Binho da Padan", teria perdido o controle da direção após o pneu traseiro da motocicleta estourar. Ele foi arremessado por 50 metros e, com a queda, bateu a cabeça no poste, morrendo na hora.

O homem era proprietário de uma loja de autopeças e apaixonado por motos, segundo o site.

