Motociclista morre em acidente na BA-084

Um motociclista, de 31 anos, morreu em um acidente no Km 51 da BA-084, entre os município de Coração de Maria e Irará, por volta das 18h50, deste sábado, 14.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro colidiu com o fundo da moto, arremessado o motociclista na pista, que morreu no local do acidente. O veículo evadiu sem prestar socorro à vítima.

O corpo do motociclista foi levado ao Instituto Medico Legal (IML) de Santo Amaro.

adblock ativo