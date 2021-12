Motociclista morre e garupa fica ferida após acidente

Um motociclista morreu e a sua namorada de 17 anos, que estava na garupa, ficou ferida após um acidente entre uma moto e um carro na tarde deste domingo, 1º, na BR-367, na orla de Porto Seguro (distante a 712 km de Salvador), segundo informações do site Radar 64.

Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A jovem ficou gravemente ferida e foi levada para um hospital da região. No entanto, a unidade para onde ela foi encaminhada e seu estado de saúde não foram informados.

Ainda segundo o site, a moto colidiu na lateral do carro. A mulher que dirigia veículo não se feriu. As causas do acidente ainda são desconhecidas pela polícia.

