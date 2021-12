Motociclista morre atropelada em acidente na BR-324

Um acidente, na BR-324, deixou uma vítima fatal, no sentido Feira de Santana, na tarde desta quinta-feira, 2. Uma motociclista, que não teve o nome divulgado, foi atropelada por um caminhão. Ela não resistiu e morreu na hora.

Por conta do acidente, que ocorreu na altura da estação do Bom Juá, o trânsito se encontra bastante congestionado, no local. Os motoristas que puderem, devem evitar trafegar por essa região, informa a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Para quem estiver se deslocando para a Estação Pirajá, o recomendável é que não opte pela BR-324, pois esta está travada até a saída do acesso norte.

Uma unidade de socorro da Via Bahia, concessionária que administra a BR-324, foi ao local e constatou a morte.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por causa do acidente o tráfego está lento na região do Retiro, Barros Reis, Acesso Norte, Águas Claras e o acesso do Bonocô ao Iguatemi.

adblock ativo