Motociclista morre após ser arrastado por 20 metros na Bahia

Um motociclista morreu após ser arrastado cerca de 20 metros por uma caminhonete, na BR-030, no município de Palmas de Monte Alto (a 718 quilômetros de Salvador). Ricardo José da Costa Santos, 28 anos, estava em uma moto Honda Bros e seguia para o trabalho na cidade de Guanambi.

Segundo informações do Blog do Braga, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

O corpo do rapaz foi encaminhado para o IML de Guanambi. O condutor do carro, que é do município de Cocos, não sofreu ferimentos.

adblock ativo