Motociclista morre após colisão na BR-135

Um homem de 36 anos morreu após a moto que ele pilotava colidir frontalmente com um veículo modelo Fiat Strada, na noite da sexta-feira, 25, no km 207 da BR-135, próximo ao município de São Desidério, no oeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso foi registrado por volta das 19h10.

As duas pessoas que viajavam no carro sofreram lesões leves e passam bem.

O corpo do motociclista, que não foi identificado, foi levado para Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, a cerca de 30 km da cidade de São Desidério.

adblock ativo