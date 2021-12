Motociclista morre após colisão frontal com carro na BR-101

Um homem morreu depois de uma colisão frontal entre um carro e uma moto na noite deste sábado, 11, em uma curva na BR-101, nas proximidades do município de Eunápolis (a 650 quilômetros de Salvador), no sul da Bahia.

De acordo com o site Radar 64, a vítima foi identificada como Gilberto de Jesus, 42 anos. O condutor do carro, modelo Strada, com placa de Eunápolis, ainda não foi localizado.

Conforme o site, a polícia local informou que Gilberto não tinha Carteira de Nacional de Habilitação (CNH). Ele seguia sentido Itagimirim (cerca de 38 quilômetros de Eunápolis), quando o acidente aconteceu. A causa é desconhecida.

O corpo da vítima foi encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal de Eunápolis.

