Motociclista morre após colidir em ruma de brita em Itapetinga

Um motociclista morreu após colidir em ruma de brita que estava no meio da rua na noite deste domingo, 13, na avenida Caloté, na estrada do Residencial Doze de Dezembro, em Itapetinga (a 458 quilômetros de Salvador).

O homem, identificado como Dailton Cigano, estava com capacete na hora do acidente mas sofreu traumatismo craniano.

Segundo o site Itapetinga Repórter, após colidir com a ruma de brita a vítima foi arremessado contra via. Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a vítima já estava sem vida. Testemunhas comentaram que a ruma de brita havia sido colocada pela prefeitura local e que não tinha sinalização no trecho.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

