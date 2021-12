Motociclista morre após colidir em poste em Vitória da Conquista

Um motociclista morreu em um acidente ocorrido por volta das 22h50 deste sábado, 19, em Vitória da Conquista (a 519 km de Salvador). Rairan Gama teria tentado desviar de outro veículo após ser fechado e não conseguiu retornar à pista, colidindo em um poste.

Não há informações se o motorista do carro envolvido no acidente prestou socorro à vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada pela Polícia Militar, mas foi constatado o óbito.

O corpo de Raian foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Conquista. As informações são do site Itambé Agora.

