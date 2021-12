Motociclista morre após colidir em carro em Luis Eduardo Magalhães

Uma mulher morreu após colidir a moto em que estava com um carro na madrugada deste domingo, 9, na BR-242, em Luis Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

O acidente aconteceu por volta das 3h30. A motociclista, não identificada, teria sido surpreendida pelo veículo, que colidiu de frente com a moto, de acordo com o Blog Braga.

Com a colisão, a moto ficou completamente destruída e foi arremessada mais de 40 metros da pista. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas já encontrou a vítima sem vida no local.

O condutor do carro, identificado apenas como Maurício, de 24 anos, apresentava sinais de embriaguez. Ele foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento com cortes no rosto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) local.

adblock ativo