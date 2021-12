Motociclista morre após colidir em bicicleta durante perseguição

Um motociclista de 22 anos morreu na noite desta terça-feira, 20, depois de colidir a moto que pilotava em uma bicicleta durante uma perseguição policial. O acidente aconteceu na avenida Landulfo Caribé, na cidade de Jequié (a 367 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do Blog do Marcelo, Diego dos Santos teria desobedecido uma ordem policial de parada, fugindo em seguida. Ele foi perseguido pela polícia. Durante a fuga, o jovem acabou colidindo em uma bicicleta, morrendo na hora.

O ciclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Prado Valadares. O estado de saúde dele não foi divulgado, assim como a identidade.

Familiares de Diego, que estiveram no local do acidente, declararam que ele não possuía antecedentes criminais e que teria fugido por não estar com a documentação em mãos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

