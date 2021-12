Motociclista morre após colidir com van em Feira de Santana

A famosa roubadinha no trânsito causou a morte do comerciante José Bonfim da Silva, 37 anos. O acidente ocorreu na noite de domingo, 28, na Avenida Rio de Janeiro, no Bairro Pedra do Descanso, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O rapaz que pilotava uma moto colidiu, de frente, com um veículo modelo Van.

Segundo informações da Superintendência Municipal do Trânsito (SMT), por volta das 18h30 a moto Honda Fan 125, placa JSS-0123, pilotada por José, colidiu com a Van de placa JRN-5095, que fazia transporte alternativo em uma localidade do KM 14 até o dentro a cidade.

Populares informaram aos agentes da SMT que o acidente teria sido provocado pelo motociclista, que entrou na avenida pela contra mão. Com a colisão, o motociclista foi arremessado, quando bateu a cabeça no pára-brisa do veículo, morrendo em seguida.

Com o impacto, o capacete de José Bonfim ficou preso no pára-brisa. O motorista da Van, identificado como Lourival Santana Duarte, fugiu após o acidente.

José Lavoisier dos Santos, irmão da vítima, que esteve na manhã dessa segunda-feira, 29, no Departamento de Policia Técnica de Feira de Santana (DPT) para liberar o corpo, disse que passou no local do acidente por volta as 20hs. "Eu vinha da Chapada Diamantina e vi um corpo coberto com um pano e os dois veículos. Jamais imaginei que fosse o meu irmão. Só hoje pela manhã, recebi a triste notícia. Estou arrasado", disse.

O comerciante José Bonfim da Silva era recém-casado e não tinha filhos.

