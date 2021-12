Motociclista morre após colidir com vaca na BA-290

O motociclista Valdevane Silva Bispo, 29 anos, morreu após a moto que conduzia colidir com um vaca que estava solta na pista da BA-290, em Teixeira de Freitas (a 800 km de Salvador), na noite desta segunda-feira, 6.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual(PRE), uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (samu) foi encaminhada, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Quando os policiais chegaram, a vaca já não estava mais no local, pois o proprietário já havia levado o animal. Não há informações se o animal ficou ferido.

Outro acidente

Ao tentar desviar do corpo de Valdevane na pista, uma caminhonete acabou colidido com um carro Fiat/Palio, mas ninguém ficou ferido.

