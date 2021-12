Motociclista morre após colidir com carreta na BR-242

Um motociclista de 21 anos morreu na manhã deste domingo, 31, após colidir totalmente com uma carreta. O acidente ocorreu na BR-242, no KM 856, entre os municípios de Luís Eduardo Magalhães e Barreiras.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 6h. O condutor da carreta não teve ferimentos e não há informações sobre se um dos dois dirigia sob efeito de álcool ou se houve alguma ultrapassagem.

Segundo o Blog do Braga, a carreta seguia sentido do Luís Eduardo Magalhães e a moto seguia para o município de Barreiras. Após a colisão, o motorista teria perdido o controle da direção da carreta e descido em linha reta às margens da BR, ele se dirigiu à delegacia da Polícia Civil em Luís Eduardo Magalhães, para prestar esclarecimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Luís Eduardo Magalhães foi acionado, porém ao chegar no local foi constatada a morte do motociclista.

O corpo da vítima foi periciado no local e por volta das 10h50 foi removido para o necrotério de Barreiras.

