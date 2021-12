Motociclista morre após colidir com caminhão na BR-101

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na noite desta quinta-feira, 1º, no km 871 da BR-101, próximo ao município de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 20h50. A suspeita é que ele foi causado por uma ultrapassagem realizada pelo motociclista em uma curva. Após a colisão, a moto explodiu.

O motorista do caminhão não ficou ferido. O corpo da vítima, que não teve identidade revelada, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas.

