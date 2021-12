Motociclista morre após colidir com caminhão na BR-101

Um homem, identificado como Manoel Ferreira Lisboa, de 54 anos, morreu após uma colisão frontal entre uma motocicleta e um caminhão na tarde desta segunda-feira, 25, na BR-101, trecho do distrito de Mascote (a 300 km de Salvador).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta envolvida no acidente, que aconteceu no km 616 da rodovia, tem restrição de roubo, e o chassi estava suprimido.

Conforme o portal Verdinho Itabuna, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna foi acionada para fazer a remoção do corpo. O motorista do caminhão, Dauci Paulucio, de Eunápolis, não sofreu ferimentos.

