Motociclista morre após atropelar ciclista e bater em muro na Bahia

Um motociclista morreu em um acidente na BR-242, em Barreiras, no oeste da Bahia, na noite desta quarta-feira, 19. De acordo com o Blog Braga, Victor Hugo Moretto trafegava em alta velocidade na ponte do Cimento quando colidiu com um ciclista.

Após o choque, o homem perdeu o controle da moto e bateu em uma mureta e depois no poste. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu no local.

O ciclista teve escoriações pelo corpo e machucou o pé. As lesões foram leves e ele passa bem. Por conta do acidente, a ponte foi interditada na noite desta quarta.

