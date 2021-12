Motociclista morre após acidente em Feira de Santana

O motociclista Jacinto Ribeiro da Cruz, de 51 anos, morreu em um acidente de trânsito na tarde do domingo, 6, na BR-324, trecho no município de Feira de Santana (distante a 109 km da capital baiana).

De acordo com informações do site Acorda Cidade, a vítima pilotava a motocicleta quando colidiu com um objeto fixo no Km 05 da rodovia. Ele sofreu lesões graves na região da cabeça e morreu no local.

