Motociclista morre após acidente com ambulância do Samu

Uma pessoa morreu nesta segunda-feira, 22, após uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) colidir com a moto no município de Alagoinhas (distante a 122 Km de Salvador).

O acidente oconteceu no cruzamento das ruas Severino Vieira e Juracy Magalhães, conforme informações do blog Notícias de Alagoinhas. Uma câmera de segurança instalada próxima ao local flagrou o momento da colisão.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado contra um poste e não resistiu aos ferimentos.

Vídeo contém cenas fortes:

