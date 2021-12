Motociclista fratura perna após carro arrastar moto por 15 metros na BR-101

Um motociclista sofreu uma fratura na perna na tarde desta quinta-feira, 10, por volta das 14h30, após um carro arrastá-lo, junto com a motocicleta, por 15 metros na BR-101, no trecho do município de Eunápolis (distante a 526 km de Salvador). De acordo com informações do site Radar 64, o motociclista Antônio Raimundo Santana Pólvora, 37 anos, sofreu ferimentos graves.

Segundo o site, os dois veículos se chocaram no cruzamento. O carro teria atravessado o sinal amarelo e bateu na moto, enquanto cruzava a rodovia. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao Hospital Regional. Ele sofreu fratura exposta em uma das pernas.

Já o motorista, identificado como Fernando Pinto Filho, 50 anos, não ficou ferido. Os veículos, que ficaram muito danificados após o acidente, foram encaminhados para um guincho e devem passar por uma perícia.

