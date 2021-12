Motociclista fica ferido em acidente na Estrada do Coco

Um motociclista ficou ferido na madrugada desta quarta-feira, 7, após perder o controle da direção e cair do veículo quando trafegava pela Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, na Região metropolitana de Salvador (RMS). O acidente ocorreu às 4h15, na região da Estação Aeroporto do Metrô, próximo à loja Papel e Cia.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a vítima teria sofrido escoriações e um sangramento, e foi encontrada inconsciente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente no local e atendeu o motociclista, porém não há informações sobre seu estado de saúde.

