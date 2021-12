Motociclista fica ferido após colisão entre moto e carro na BA-535

Uma colisão entre uma moto e um carro deixou um homem ferido na manhã desta segunda-feira, 23, no km 14 da BA-535, na Via Parafuso. O acidente aconteceu, por volta das 6h40, logo após o pedágio, sentido Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Concessionária Bahia Norte, o motociclista, que não foi identificado até o momento, foi socorrido por uma equipe de resgate da empresa para o Hospital Geral de Camaçari. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Ainda de acordo com a concessionária, o tráfego na região flui sem retenção, mas no momento do acidente o engarrafamento atingiu cerca de um quilômetro.

