Motociclista fica ferido após acidente em Porto Seguro

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com um carro nesta segunda-feira, 8, por volta de 17h45, na BR-367, na região de Porto Seguro.

O acidente aconteceu na Avenida Adno Musser, próximo aos Correios. De acordo com informações de testemunhas, a moto Honda estava em alta velocidade quando ultrapassou outro veículo e se chocou de frente com o carro, modelo Celta.

O motociclista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, mas seu estado de saúde não foi divulgado. O motorista do carro não sofreu ferimentos. As informações são do site Rastro 101.

adblock ativo