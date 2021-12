O motociclista Douglas Vieira, de 24 anos, escapou da morte quando trafegava na BR-324, no trecho de Amélia Rodrigues, depois de ter sido atingido por uma caçamba, que deu uma "roubada" para mudar de pista.

O caminhão estava parado no acostamento e corta a pista quando o motociclista passava. Douglas freia bruscamente, as rodas travam, ele cai e passa por baixo do veículo com sua moto e para no canteiro central.

A cena foi registrada pela câmera de monitoramento da Via Bahia, concessionária da rodovia. O próprio Douglas postou o vídeo em sua conta no YouTube. Nesta terça-feira, 9, já havia mais de 17 mil visualizações.

No vídeo, após o acidente, o motorista de uma ambulância que vinha atrás para para ajudar Douglas, que sai do canteiro central e é acolhido pelo motorista. Veja o vídeo:

Da Redação Motociclista escapa de acidente com caçamba na BR-324; veja

