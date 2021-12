Motociclista é preso com arma na BR-418; adolescente apreendido com droga em ônibus

Um motociclista de 49 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso, na tarde do sábado, 15, após ser flagrado com uma arma na BR-418, trecho de Nova Viçosa.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem conduzia uma moto e foi parado no KM 109 da rodovia, por volta das 17h.

Durante abordagem, os agentes encontraram com o condutor um revólver calibre .38, com seis munições. Ele não possuía autorização para portar a arma.

Antes, no mesmo trecho, um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma pequena quantidade de maconha em um ônibus. As ocorrências foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil em Teixeira de Freitas.

