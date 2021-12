Motociclista é morto com cinco tiros na cabeça em Feira

O motociclista Gilmário Cana Brasil da Cunha, de 28 anos, foi assassinado com cinco tiros na cabeça na manhã desta segunda-feira, 15, por volta das 10h30, na Avenida Eduardo Fróes da Mota, no conjunto Jussara, em Feira de Santana, a 108 km de Salvador.

Segundo informações do site Acorda Cidade, Gilmário conversava com outro motociclista quando este sacou uma arma e efetuou os disparos. O autor dos tiros fugiu e a vítima morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Gilmário trabalhava como mototaxista clandestino.

De acordo com a delegada Herundina Nunes, que efetuou o levantamento cadavérico, a vítima possui um mandado de prisão em aberto na cidade de Araraquara (SP).

