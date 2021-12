Motociclista e carona caem e são atropelados por carreta

Paulo Roberto dos Santos e Raimundo Silva Santos, ambos de 40 anos, morreram na noite desta segunda-feira, 13, após caírem de uma motocicleta e serem atropelados por uma carreta. O acidente aconteceu na BR-101, cerca de 10 quilômetros do Centro de Eunápolis.

Segundo as informações de testemunhas, Paulo Roberto estava conduzindo a motocicleta, sentido Eunápolis, quando colidiu de frente com um carro que seguia sentido contrário. O motorista do carro não sofreu ferimentos.

De acordo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após bater no veículo, Paulo e Raimundo foram arremessados para pista. Em seguida, foram atropelados por uma carreta.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista da carreta fugiu sem prestar socorro às vítimas.

