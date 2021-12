Motociclista de 67 anos morre após colidir em mureta na BR-116

Um aposentado de 67 anos morreu na manhã deste domingo, 28, após colidir a motocicleta que pilotava em um guard rail, popularmente conhecido como mureta. O acidente ocorreu na altura do KM 438, da BR-116, em Antônio Cardoso (a 146 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Acorda Cidade, Raimundo Correia Anunciação acabou perdendo o controle da motocicleta Yamaha cor azul e placa PKH-1413 por conta da alta quantidade de óleo presente na pista. Com o impacto, ele morreu na hora.

O condutor de uma carreta que seguia viagem na frente da moto também acabou perdendo o controle do veiculo. Chegando a atravessar a pista formando um "L".

O caso será investigado pela Policia Rodoviária Federal.

