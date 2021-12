Motociclista de 58 anos morre em colisão com carro na BR-330

O motociclista Elias Gonzaga Lima, de 58 anos, conhecido como Elias Relojoeiro, morreu na manhã deste domingo, 6, após se envolver em um acidente na BR-330. A colisão ocorreu por volta das 11h30, nas proximidades do povoado Passa com Jeito, no município de Ipiaú (a 360 quilômetros de Salvador).

Segundo o site Giro em Ipiaú, o condutor de uma picape Strada atingiu a motocicleta no momento em que Elias realizava uma manobra. O homem, que não teve a identidade revelada, disse que tentou desviar mas não conseguiu.

A vítima, que foi vista por transeuntes colhendo alimentos para pássaros nas margens da rodovia pouco antes do acidente, morreu na hora.

