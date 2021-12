Motocicleta furtada é recuperada pela PRF na BR-101

Em ação no início da tarde de quarta feira, 17, policiais rodoviários federais recuperaram uma motocicleta furtada na BR-101, no trecho de Conceição do Jacuípe.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 17h30, a proprietária da moto entrou em contato com os agentes e informou que seu veículo havia sido furtado horas antes na cidade de Amélia Rodrigues.

Os policiais faziam uma fiscalização de rotina na rodovia quando avistaram dois homens removendo peças de uma moto, que estava na carroceria de uma caminhonete. Ao perceber a presença da equipe, os suspeitos fugiram em direção à uma região de mata fechada.

A ocorrência foi encaminhadas à delegacia de polícia judiciária local. A moto ficará disponível para a restituição de seu legítimo proprietário.

adblock ativo