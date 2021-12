Motoboys fazem protesto por morte de colega em Ilhéus

Cerca de 300 mototaxistas realizaram um protesto na tarde desta terça-feira,23, cobrando agilidade nas investigações da morte de um motoboy que foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), na última segunda-feira, 22. O caso ocorreu no município de Ilhéus, localizado a 460 km da capital baiana.

Segundo informações do Blog Pimenta, Edgar Santos Souza, 36 anos, foi assassinado na noite da segunda-feira, 22. O crime ocorreu por volta das 19h30, no condomínio habitacional Morada do Porto. O suspeito do crime solicitou uma corrida para o bairro Banco da Vitória, onde roubou o veículo de Edgar e o executou em seguida.

“Baixinho”, como era conhecido por amigos e familiares, foi morto a tiros. O corpo da vítima será sepultado no município de Ipiaú, a 152 km de Ilhéus, onde moram os familiares.

