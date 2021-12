Motoboy morre após ser atingido por carro em Vitória da Conquista

Um motoboy morreu após ser atingido por um carro de passeio no cruzamento entre a rua Dez de Novembro e avenida São Geraldo, na zona leste de Vitória da Conquista, na noite desta quarta-feira, 1º.

Segundo informações do Blog do Anderson, com o impacto, o piloto da moto foi arremessado por quase dez metros do ponto do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros, mas o homem não resistiu e morreu no local do acidente. O carro envolvido tombou na via, mas o motorista e os passageiros não ficaram feridos.

Ainda segundo o site, as pessoas que estavam no carro tentaram fugir, mas foram impedidos por populares e entregues à Polícia Militar. Eles foram encaminhados à Central da Polícia Civil, onde será investigado a causa do acidente.

