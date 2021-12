Moto roubada em Brasília é recuperada no oeste baiano

Uma motocicleta roubada em Brasília foi recuperada na noite da terça-feira, 16, na BR-242. no trecho da cidade de Barreiras (distante 858 km de Salvador), no oeste do estado. O veículo estava no interior de um caminhão-baú, que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia.

Ao verificar os elementos identificadores, os agentes constataram que estavam adulterados e que a motocicleta portava placa clonada. Ainda segundo a PRF, o registro de roubo foi feito há pouco mais de 30 dias, em 15 de março, na capital federal.

O condutor do caminhão afirmou, em depoimento, ser responsável apenas por seu veículo de trabalho, desconhecendo qualquer irregularidade da motocicleta.

Ele havia sido contratado para transportá-la de Brasília ate a cidade de Elizeu Martins, no Piauí. A motocicleta foi apreendida e o homem de 55 anos foi encaminhado para a delegacia de Polícia Judiciária local, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

