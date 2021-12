Moto na contramão causa acidente com secretário de Eunápolis

O secretário municipal de Meio Ambiente Mauro Moreira Borges, de 52 anos, do município de Eunápolis (distante a 662km de Salvador), sofreu um acidente de carro na BR-367, na noite desta sexta-feira, 13. O acidente aconteceu por volta das 19h.

De acordo com o site Radar 64, Mauro dirigia um Fiat Estrada na altura do km-75, sentido Porto Seguro (distante a 712 km da capital), quando se deparou com uma moto na contramão. Ao tentar evitar o choque frontal, o secretário desviou para o acostamento, perdeu o controle e capotou na pista.

Ele estava sozinho no veículo e não sofreu ferimentos.

