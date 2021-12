Moto furtada em SP é achada na Bahia após 4 anos

Uma moto furtada em São Vicente, litoral de São Paulo, em 2011, foi achada na Bahia quatro anos depois do crime. O dono, Alexandre Pinto, não esperava mais encontrá-la quando recebeu uma ligação da delegacia de Botuporã (671 km de Salvador) no fim do ano passado. As informações são do G1.

Alexandre deixou o veículo estacionado por 10 minutos quando foi furtado no centro da cidade onde mora. Quando recuperou a moto, haviam trocado alguns acessórios por outros de qualidade inferior.

"Só falta emplacar, mas o mais importante é que consegui ela de volta. Estava inteirinha", comemorou Alexandre. A situação surpreendeu até mesmo os policiais.

