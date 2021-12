Mortes violentas na Bahia fecham quadrimestre com redução de 14,2%

A Bahia fechou o primeiro quadrimestre do ano de 2018 com uma redução de 14,2% em mortes violentas, como homicídio, latrocínio e lesão dolosa. Apesar do número reduzido, 70% das mortes ainda são ligadas ao tráfico de drogas.

Após as pesquisas serem feitas, os dados foram debatidos na quarta-feira, 2, durante a reunião de avaliação promovida semanalmente pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) com as cúpulas das polícias Militar, Civil, Técnica e Corpo de Bombeiros Militar.

"Todos os integrantes das forças de segurança se empenham diariamente para alcançarem as suas respectivas metas", destacou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, por meio de nota da SSP-BA.

No estado baiano, foram contabilizados nos primeiros quatro meses do ano 1.993 casos, contra 2.322, no mesmo período de 2017. Foram ao todo, 329 pessoas a menos mortas em toda Bahia.

Números na Grande Salvador

Na capital, o índice ficou em 17,1%, com 392 registros em 2018, enquanto no ano anterior foram contabilizados 473.

Já nas regiões metropolitanas a redução foi de 29,6%, tendo este ano contabilizadas 219 ocorrências, contra 311 em 2017. Nos municípios do interior, a queda ficou em 10,1%, com 1.382 casos em 2018, contra 1.538, no ano anterior.

