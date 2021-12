Mortes nas rodovias estaduais são 10 vezes maior que em 2014

O número de mortes por acidentes nas rodovias estaduais durante o período junino - entre os dias 19 e a manhã desta quitna-feira, 25 - foi dez vezes maior que o do mesmo período do ano passado.

Este ano, o Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar da Bahia (BPRv) e as Companhias Independentes de Polícia Rodoviária registraram 11 óbitos, enquanto em 2014, só ocorreu um.

Ao todo, foram 75 acidentes com 56 vítimas, das quais 35 tiveram ferimentos leves e dez, ferimentos graves. Em comparação ao ano anterior, houve aumento de 33 %. Até o fechamento da edição, a PM-BA não informou as estradas que tiveram maior incidência.

Uma das vítimas, o policial militar Lucivando Souza, 36 anos, morreu após bater a motocicleta em um cavalo no Km 387 da BA-210, trecho que liga o município de Juazeiro à Curaçá. O choque ocorreu por volta das 23h da terça-feira. O rapaz chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital.

Durante a operação da PM-BA, 7.641 veículos foram abordados, 1.948, foram autuados e 67, retidos. A variação do número de mortos foi inversa nas estradas federais, onde os acidentes resultaram em 12 mortes contra as 14 do ano passado. Ao todo, a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal na Bahia registrou 199 acidentes com 117 feridos e 12 mortos.

Em comparação ao ano anterior, houve uma redução de 13% na quantidade de acidentes, 12% de feridos e 14% de óbitos. Segundo a superintendência da PRF-BA, as principais causas das ocorrências graves são a imprudência, a inabilidade, a falta de cuidado e o desrespeito às leis de Trânsito.

Durante as fiscalizações, por exemplo, 87 condutores foram notificados por dirigirem alcoolizados e 11 deles foram encaminhados à delegacia de polícia judiciária por crime de embriaguez.

Quase metade das pessoas abordadas ou fiscalizadas pela PRF foi notificada. Ao todo, foram 6.510 notificações. Dos 14.170 veículos fiscalizados, 1.020 condutores foram flagrados fazendo ultrapassagem proibida e 3.727, dirigindo com excesso de velocidade.

Salvador

Na capital baiana, três pessoas morreram após acidente entre os dias 20 e 24. O número é equivalente ao registrado em 2014 pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

Apesar de a operação ter durado um dia a mais em relação ao ano anterior, houve redução no número de acidentes. Foram 31 este ano, contra 39 no ano passado.

Os agentes notificaram 18 pessoas por dirigirem alcoolizadas. Uma delas foi autuada por crime de trânsito. Outras 116, foram levadas à delegacia por ter se recusado a soprar o bafômetro.

Para o superintendente de trânsito, Fabrizzio Muller, o aumento de notificações por alcoolemia deve-se à intensificação das blitzes: "Antes eram feitas nos fins de semana, agora fazemos de diariamente. Mesmo com a intensificação, a maioria dos acidentes são motivados pela imprudência".

