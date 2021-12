Mortes em rodovias baianas reduzem 17% comparado a 2016

Durante Operação Círio Pascal 2017, que teve início na quinta-feira, 13, e foi finalizada na manhã desta segunda-feira, 17, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e as Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (1ª CIPRv/Itabuna, 2ª CIPRv/Brumado e 3ª CIPRv/Barreiras), registraram uma redução de 17% no número de mortes nas rodovias baianas.

Foram registrados 25 acidentes de trânsito, deixando 15 vítimas com ferimentos leves, sete com ferimentos graves e cinco mortes. Os policiais abordaram 7.809 pessoas e 5.625 veículos. Com isso, foram autuados 893 veículos e retidos 46, além do recolhimento de 12 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e de 21 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Ao todo, 10 pessoas foram encaminhadas às delegacias por ações ilegais: quatro por porte de drogas ilícitas, três por dirigir alcoolizado, um com mandado de prisão em aberto e outra por conduzir veículo com número do chassi suprimido.

