Morte do jornalista e radialista José Oswaldo deixa lacuna na crônica esportiva

O jornalista, cronista esportivo e radialista José Oswaldo Alves, o Zé Oswaldo, morreu ontem, aos 84 anos, deixando consternados amigos, colegas de profissão e políticos que o conheceram. A causa da morte não foi divulgada.

Criado no bairro da Mouraria, Zé Oswaldo trabalhou no Diário de Notícias, Tribuna da Bahia, além das rádios Bandeirantes, Cultura, Bahia e Sociedade, entre outros veículos de comunicação.

Pai do comunicador Zé Eduardo, ele era também concursado do Departamento de Habitação e Urbanização do Estado da Bahia (Urbis), onde atuou por 34 anos, e mantinha o portal esporte olímpico “Zé Oswaldo”. Era formado em jornalismo pelo Instituto Técnico Profissional do Rio de Janeiro. Além de Zé Eduardo, deixa mais dois filhos: a advogada Cristiana Figueiredo e Luís Gustavo Alves, diretor do site BNews.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador José Eduardo homenageou o pai: “Foi a última conversa, o último aperto demão, a última risada, foi a última visita! Pai vc se foi hoje com todo amor que Deus te deu e nos deu!!!”.

O governador Rui Costa (PT) usou as redes sociais para se manifestar. Em uma publicação no Twitter, Rui lamentou: “Hoje, a Bahia perdeu uma das suas referências na crônica esportiva, o radialista Zé Oswaldo, que tanto inovou e contribuiu para o desenvolvimento desse segmento da comunicação. Recebi a notícia com muita tristeza através de um de seus filhos, o também comunicador Zé Eduardo”.

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), também se manifestou a quem classificou como personalidade pública que convergia as diversas matizes da sociedade em torno do seu carisma e da sua amizade sincera. “A Bahia perde um homem íntegro, cuja conversa era boa de se ouvir. Sempre predisposto a ajudar a todos que precisaram dele, cuja voz sempre foi muito contundente no jornalismo baiano. Tinha um imenso sorriso e os braços abertos para abraçar. Os baianos lhe serão gratos por tudo o que fez pelo esporte, por tudo o que fez pelo radialismo”.

O radialista foi agraciado com a Medalha Thomé de Souza, na Câmara Municipal de Salvador, em maio do ano passado. Autor da homenagem no Poder Legislativo municipal, o presidente da Câmara, vereador Geraldo Júnior (MDB), lamentou. “Zé foi um dos grandes incentivadores do esporte amador da Bahia. Hoje, choro a perda desse grande amigo, a quem considerava como um pai”, declarou Geraldo.

O deputado Nelson Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, foi o outro a destacar a trajetória de Zé Oswaldo. “Meu abraço solidário ao filho dele e meu amigo, Zé Eduardo, o Bocão, que tinha verdadeira veneração pelo pai, que era uma lenda no jornalismo da Bahia, com passagens pelo Diário de Notícias e em várias emissoras de rádio da cidade. Estendo esse pesar aos filhos Luís Gustavo e Cristiana, aos demais familiares e amigos de Zé Oswaldo, notadamente àqueles que, às sextas-feiras, dividiam com ele uma mesa no Restaurante Colon, no Comércio”, reiterou Leal.

O senador Ângelo Coronel (PSD) e sua esposa, Eleusa Coronel (PSD), também lamentaram. “Ficam aqui meus sentimentos pela passagem de um homem exemplo de pai e que soube cuidar da sua família com carinho. Meus sentimentos e de Eleusa à família pela passagem desse pilar familiar”, afirmou.

