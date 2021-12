A morte de um traficante conhecido como "Bruxo" foi o que teria motivado os ataques a três coletivos na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), segundo Henrique Leitosa, delegado plantonista da 22ª DT (Simões Filho).

Os ônibus foram incendiados entre a madrugada e manhã de hoje. De acordo com Leitosa, os comparsas de "Bruxo", que era líder do tráfico de drogas na localidade de Pitanguinha, resolveram queimar os veículos após a morte do traficante.

Ainda segundo a polícia, ele foi morto ao tentar atirar contra uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), com a ajuda de mais 15 homens.

Os cúmplices de "Bruxo" conseguiram fugir. A polícia tenta identificá-los, assim como os criminosos que participaram das ações contra os coletivos.

Ainda segundo o delegado, após o confronto, foram encontrados com o traficante uma pistola, além de cocaína e maconha.

Silvânia Nascimento* Morte de traficante teria motivado ataques a ônibus em Simões Filho

Ônibus queimados

Os veículos foram incendiados neste sábado, 14, em horários diferentes. O primeiro ataque ocorreu por volta das 4h30, na avenida Elmo Cerejo Farias, no Cia 1.

Quatro horas depois, um micro-ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec) foi incendiado próximo ao Mercado Municipal. Ninguém ficou ferido.

Salvador

Na capital baiana, três ônibus foram incendiados na noite desta sexta-feira, 13. A ação ocorreu em em represália à morte de um adolescente no bairro de Pernambués.

Cerca de 30 pessoas protestaram pela morte do adolescente I.F.C, ateando fogo em três ônibus da empresa Integra Plataforma, que fazia a linha Pituba/ Paripe.

Os veículos foram queimados numa via marginal da avenida Paralela que dá acesso ao bairro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Ninguém ficou ferido.

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador interino Juracy dos Anjos

